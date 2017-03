IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini, Karena Faktor Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sentimen eksternal serta internal mewarnai pembukaan perdagangan saham menjelang akhir pekan, Jumat (17/3/2017) pukul 09.00 WIB.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik signifikan, pada pukul 09.08 WIB IHSG sudah berada di level 5.556,42 atau naik 38,18 poin, atau naik 0,69 persen dibanding level penutupan di Kamis, di 5.518,24.

Dari sisi eksternal, kenaikan suku bunga AS yang sudah diprediksi pasar turut mengerek IHSG di Kamis. Selain itu, keputusan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga acuan juga diapresiasi. Hal itu masih berlanjut di Jumat pagi ini.

Sektor aneka industri dan sektor perdagangan mengerek kenaikan IHSG di level 5.500 ini. Sektor aneka industri naik 1,5 persen sedangkan sektor perbankan naik 1,35 persen.

Sektor perbankan menguat seiring paparan kinerja emiten perbankan yang bagus di 2016 dan estimasi kuartal I 2017 yang masih positif.

Dua sektor ditutup menurun yakni sektor infrastruktur dan perdagangan, masing-masing turun tipis 0,02 persen.

Dari data RTI, sebanyak 121 saham dibuka naik, 25 saham dibuka menurun dan 81 saham dibuka tetap.

Aksi beli investor asing masih marak. Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 85,4 miliar sementara di pasar reguler tercatat Rp 92,2 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau menguat tipis 2 poin ke level 13.344 per dollar AS. Rupiah di Kamis ditutup di level 13.346,50 per dollar AS.