Kecenderungan Pedofil Berlengan Kidal dan Bentuk Kepalanya Berbeda, Begini Cirinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terbongkarnya grup facebook pedofil oleh Polda Metro Jaya menjadi perhatian banyak orangtua yang kaget dengan pemberitaan yang ada.

Pelaku kejatahan seksual pada anak ternyata ada di sekitar kita. Banyak modus dilakukan untuk bisa menjerat anak, adik, ponakan ke dalam cengkramannya.

Ternyata, pedofil juga bisa diketahui melalui ciri fisik. Bahkan salah satunya dari tangan dan bentuk wajah.

Dilansir peduliseht.info ada beberapa ciri pedofil yang ditinjau oleh Dokter Deffy Laksani Anggar Sari.

Pedofil, menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Windsor di Kanada, dapat dikenali dari satu ciri khasnya. Yaitu kecenderungan kidal, yang terbentuk saat masih terjadi perkembangan kognitif di dalam kandungan. Ciri lainnya adalah memiliki luka atau cacat di wajah yang jelas terlihat, sesuatu yang dikenal dengan sebutan Minor Physical Anomalies atau MPAs. Kecenderungan seseorang menjadi seorang pedofili biasanya ada hubungannya dengan perkembangan saraf para pedofil.

Seorang peneliti bernama Fiona Dyshniku dan koleganya merekrut 140 pria dewasa di Kurt Freund Laboratory of the Centre for Addiction and Mental Health di Toronto. Ke-140 pria dewasa tersebut dievalusi kondisi fisiknya yang anomali serta keberadaan kondisi kidalnya. Setiap pria diperiksa dan diteliti perilaku seksualnya menggunakan pemeriksaan forensik dan medis, melalui interview mengenai riwayat seksualitas serta tes phallometric untuk pilihan erotis.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa para pedofil cenderung memiliki bentuk wajah yang sedikit tidak biasa dan memiliki cacat di bentuk kepala dibandingkan dengan para pria yang berskor rendah untuk kecenderungan pedofilianya. Beberapa bentuk anomali di sekitar kepala meliputi adanya bentuk bantalan telinga yang tidak menempel, bentuk telinga yang terlihat tidak normal serta langit-langit mulut yang tinggi atau runcing.

Ciri lain dari kecenderungan pedofilia dapat pula terlihat dari bentuk wajah yang sedikit tidak normal, yang dapat terbentuk karena adanya lapisan jaringan utama embryonic yang sama, membentuk sistem saraf sentral saat masih berbentuk janin di trimester pertama dan kedua kehamilan. Bentuk wajah yang tidak normal ini lebih banyak ditemui pada pria, biasanya disebabkan oleh paparan virus, konsumsi alkohol atau obat-obatan, komplikasi obstetrik atau kekurangan gizi semasa di kandungan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cidera apa yang mungkin dialami sosok orang dewasa yang berkembang dengan memiliki kecenderungan pedofilia saat masih ada di dalam kandungan sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Ternyata, tidak hanya faktor adanya riwayat disiksa dan dilecehkan semasa kanak-kanak saja yang membuat seseorang berkembang menjadi pedofil, namun juga adanya aspek fisik seperti yang telah dijelaskan, terutama pada pedofil asli.

Sementara itu para orangtua yang mengikuti perkembangan pemberitaan tentang sindikat pornografi anak ini juga banyak berbagi info mengenai pelaku pedofil.