Nikita Mirzani Patok Target Lepas Masa Janda Umur 31, Anda Minat?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mengaku sudah mempunyai target kapan dirinya akan menikah kembali.

Janda Sajad Ukra ini pun berencana menikah saat usainya memasuki umur 35 tahun.

"Target nikah nanti aja di umur 35 tahun," ungkap Nikita Mirzani saat ditemui usai menggelar acara ulang tahun ke-31 di Yayasan Panti Asuhan Muhammadiah, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Niki sapaan Nikita Mirzani pun beralasan enggan mencari pendamping hidup karena ingin fokus mengurus keluarga dan kedua anaknya Laura Meizani Nasseru Asry dan Azka Raqila Ukra.

"Jadi mendingan settle down dulu sama semuanya. Anak-anak sudah ok, tabungan sudah ok, baru nanti mikirin pasangan," jelas Nikita.

Selain itu, Niki mengaku sedang enjoy menikmati kesendiriannya saat ini.

"Niki lagi enjoy sama kesendirian nih. Engga punya pacar kerjaan malah banyak," kata Nikita Mirzani.