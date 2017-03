Ratusan Kepiting Disita di Bandara Syamsudin Noor, Kemudian Dilepasliarkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kementerian kelautan dan perikanan melalui Balai KIPM Kelas II Banjarmasin kembali berhasil menggagalkan upaya pengiriman kepiting kondisi bertelur dan undersize yang akan dikirim melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kamis (16/3/2017) kemarin.

Kemudian Jumat (17/3), Kementerian kelautan dan perikanan melalui Balai KIPM Kelas II Banjarmasin melakukan pelepasliaran kepiting kondisi bertelur hasil penggagalan upaya penyeludupan melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 12 Maret 2017.



Sebanyak 142 ekor kepiting betina bertelur dan undersize dilepasliarkan di desa Kurau Tanahlaut. Pelepasliaran ini merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya hasil perikanan yang termuat dalam permen kp no 56 tahun 2016.



Untuk kepiting yang digagalkan pengirimannya pada Kamis tadi sejumlah 142 ekor sehubungan dengan pelanggaran permen KP no 56 tahun 2016. Dari hasil pulbaket sementara diduga komoditi tersebut akan dikirim oleh pengusaha kepiting dari Batulicin dengan daerah tujuan kota Jakarta.



Kepala Balai KIPM Kelas II Banjarmasin, Hasim kembali memberikan himbauan agar masyarakat khususnya masyarakat perikanan baik nelayan penangkap.maupun para pengusaha perikanan untuk dapat mematuhi aturan yg termuat Permen KP no 56 Tahun 2016 tentang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yg merupakan hasil revisi Permen kp no 1 tahun 2015. Bahkan pada hari yang sama, Balai KIPM kelas II Banjarmasin kembali melakukan sosialisasi pedoman teknis sehubungan dengan permen tersebut.