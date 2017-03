Demi Lovato: Sering Tergoda

BANJARMASINPOST.CO.ID - ARTIS musik Demi Lovato (24) merayakan lima tahun kebebasannya dari kecanduan, Rabu (15/3). Pelantun lagu “Let It Go” itu menandai hari bersejarah tersebut dengan sebuah post di akun Instagramnya, @ddlovato. Dia mengunggah sebuah gambar bertuliskan “Twelve Steps. You’ve been sober for: 5.00 Years, 60.00 Months, 1.827 Days, 43.813 Hours.”

“Sangat bersyukur. Sebuah perjalanan yang panjang. Banyak suka dan dukanya,” tulis penyanyi berusia 24 tahun itu sebagai keterangan gambar.

Lovato mengakui sering tergoda kembali jatuh dalam kecanduan obat-obatan terlarang. Namun dia bia mengatasinya dengan berdoa.

“Saya bangga (bisa mengatasinya) tetapi saya tidak mungkin mampu melakukannya tanpa kekuatan dari Tuhan, keluarga, teman-teman, dan setiap orang yang mendukungku,” lanjut penyanyi bernama lengkap Demetria Devonne Lovato tersebut.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukungnya selama ini.

Pada November 2016, Demi Lovato berbicara kepada People tentang upaya pemulihannya yang terus-menerus. “Setiap hari merupakan pekerjaan yang terus berlanjut. Jadi saya berharap bisa mempertahankan hidup bersih dari kecanduan sampai tahun 2017,” kata artis musik yang mengawali karier dari Disney tersebut.

Pada 2011, Demi Lovato mengakui mengidap bipolar dan sedang menjalani perawatan.

Sejak itu dia selalu berterus terang tentang kesehatan jiwanya dan perjuangannya mengatasi kecanduannya pada obat terlarang dan minuman keras.

