Glenn Fredly: Harus Belajar dari Poso

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis musik Glenn Fredly mengungkapkan bahwa Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia harus belajar dari Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Glenn setelah ia melihat video rekaman Spensa Boys dari Poso yang tengah berlatih lagu "Hip Hip Hura".

"Kita mesti belajar dari daerah-daerah yang demikian, apalagi kota kayak Jakarta. Sorry to say, Jakarta harus berkaca dari daerah-daerah seperti ini," kata Glenn di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

"Anak-anak ini sudah jadi simbolis dan enggak banyak macam-macam, orang tanya dari mana mereka? Dari Poso. Tepuk jidat lu dengan kemampuan mereka. Di Jakarta aja masih begini. Ya ampun Jakarta mengalami kemunduran," lanjut Glenn.

Jauh sebelum nama Spensa Boys muncul ke permukaan lewat media sosial dan YouTube, Glenn sudah sering membicarakan Ambon yang ia juluki sebagai kota musik.

"Ini akan menjadi momen buat gua personal. Ini seperti boosting, memberikan semangat," kata dia.

"Gua selalu membicarakan tentang Maluku, Ambon, yang punya latar musik dan sekarang menjadi city of music. Kemudian ada anak-anak dari Poso ini. Aduh itu luar biasa sekali. Belum lagi ngomogin daerah lain yang punya potensi," sambung dia.

Namun, bukan karena dia berasal dari Timur Indonesia, pelantun "Januari" itu kemudian membangga-banggakan talenta berbakat di kawasan tersebut. Glenn mengaku murni melihat bakat para personel Spensa Boys yang dilatih oleh Derlina Simuru.

"No, gua suka talentanya. Awalnya gua bilang enggak tahu ini anak-anak dari mana? Gua dikirimi video, 'Ini dari mana? Nyanyiin lagu 'Hip Hip Hura', makanya gua tanya di Twitter minta bantu untuk ketemu anak-anak ini. Terus begitu data masuk dan dari Poso, wah tambah semangat lagi karena luar biasa dari daerah konflik muncul anak-anak ini," ujarnya.