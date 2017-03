Ingatkan PLN dan Telkom

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAIN soal persiapan sarana prasaran UNBK, Disdik Provinsi Kalsel mempersiapkan segala kelancaran ujian akhir siswa. M Yusuf Effendi, Kadisdik Provinsi Kalsel meminta, PT PLN dan PT Telkom turut membantu menyukseskan UNBK 2017.

“UNBK 2017 bagi SMA/MA serta SMK kurang dari satu bulan lagi. Kami minta PLN secara maksimal menjaga agar aliran listrik jangan sampai padam saat peserta ujian melaksanakan tugas mereka,” ujarnya.

Pihaknya meminta Telkom menjaga tekanan sinyal agar tetap stabil atau jangan sampai menurun (drop), karena hal itu dapat mengganggu sistem komunikasi dalam melaksanakan tugas ujian.

“Sebab gangguan listrik dan sinyal (sistem komunikasi) bisa membuat peserta ujian gagal melaksanakan tugas mereka, serta berdampak tingkat kelulusan,” kata mantan Kadisdik Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) itu, Jumat (17/3).

Disebutkan Yusuf, untuk UNBK 2017 diikuti 126 SMA dari 147 sekolah. Sisanya menggunakan sistem ujian nasional berbasis kertas pensil (UNBKP).

Untuk SMK yang mengikuti UNBK ada 118 dari 123 sekolah. Jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2017 untuk SMK, 3 - 6 April, SMA/MA, 10 - 13 April, serta SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dua gelombang yakni pertama, 2 - 4 dan 15 Mei serta kedua 8 - 10 dan 16 Mei mendatang.

Sekolah sudah mulai mempersiapkan diri UNBK. Seperti SMA GIBS Batola, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan UNBK. Kata Ridho, Kepala Bagian Akademik SMA GIBS, untuk pelaksanaan UNBK, sekolah sementara ini menyediakan 20 unit komputer. “Dan ada rencana menambah dari yayasan 20 unit komputer lagi,” kata dia.

Dia menyatakan sebanyak 120 siswa yang akan mengikuti ujian sudah melaksanakan try out. “Sudah sekali try out dari kabupaten, namun simulasi belum, mudah-mudahan lancar saja,” ujarnya.

Selengkapnya baca harian Banjarmasin Post hari ini, Sabtu (18/3/2017), atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id