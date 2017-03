Kekasih Lee Min Ho Sumbang Rp 1 Miliar untuk Warga yang Butuh Pengobatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Korea Selatan, Suzy dikabarkan menyumbang 100 juta won atau sekitar Rp 1,1 miliar untuk biaya medis bagi pasien di negara tersebut.

Seperti dilansir Soompi, personer girlband Miss A itu menyerahkan sumbangannya pada 14 Maret 2017 lalu.

Dana itu untuk membantu biaya pengobatan dan terapi fisik para pasien di Korea Selatan.

Ini bukan donasi pertama yang diberikan kekasih artis peran Lee Min Ho tersebut.

Sebelumnya ia memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengobatan untuk anak-anak yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan seperti leukimia dan kanker.

Pada tahun 2015, Suzy dinyatakan sebagai anggota ke-791 dari Community Chest of Korea’s Honor Society.

Komunitas tersebut beranggotakan orang-orang yang telah menyumbang lebih dari 100 juta won pada lembaga tersebut.

Baru-baru ini Suzy merilis album solo pertamanya yang berjudul Yes? No?. Ia juga akan tampil dalam While You Were Sleeping, drama seri terbaru dari SBS. Di situ ia akan beradu akting dengan Lee Jong Suk.