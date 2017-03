Mukidi: Ajang Silaturahmi Petenis di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dharma Praja Tenis Club Banjarmasin akan menggelar Kejuaraan Tenis Lapangan Ganda Putra Perorangan 2017 di Lapangan Dharma Praja, Jalan A Yani Banjarmasin.

"Tujuan kejuaraan ini yakni menggalang persatuan dan kesatuan Tenis se-Kalsel serta silaturahmi sesama atlet Tenis," terang Ketua Pelaksana Pertandingan, H Mukidi melalui rilis yang diterima BPost Online, Minggu (19/3/2017).

Ditambahkannya, ajang tersebut merupakan temu kangen antar Petenis se-Banua yang kini sudah semakin jarang bermain tenis bersama, baik latihan biasa maupun kejuaraan resmi.

Kejuaraan tersebut rencananya akan berlangsung pada 24-26 Maret 2017. Sebelum pertandingan dimulai, dilakukan Tekhnical Meeting (TM) yang beragendakan seeding (unggulan) dan drawing peserta pada 23 Maret 2017.

Ketentuan dari ajang ini di antaranya, pertandingan sesuai peraturan dari Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti), nomor yang dipertandingkan hanya satu nomor yakni Ganda Putera, dan peserta yang berhak ikut yakni seluruh petenis yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Peserta yang berpartisipasi dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000, dan pendaftaran akan ditutup pada 20 Maret 2017.

Pasangan Ganda yang dianggap terkuat oleh panitia akan dijadikan unggulan. Pasangan tersebut diundi dengan mengurutkan dari yang terkuat hingga terlemah.

Selama pertandingan berlangsung, dipimpin satu orang wasit. Nantinya akan ditambah dua orang penjaga garis pada saat partai puncak.

Kejuaraan ini menggunakan sistem The Best Eight Game tanpa tie break. Total hadiah yang diperebutkan para peserta yakni sebesar Rp 10 juta. (Mariana)