Pedagang Ayam: "Pak Sandi, Salam OK OCE"

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kedatangan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Fresh Market Pantai Indah Kapuk (PIK), disambut meriah pedagang, Minggu (19/3/2017).

Para pedagang yang tahu kedatangan Sandi pun langsung semringah.

"Pak Sandi, salam OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship)," kata salah satu pedagang ayam di PIK, Jakarta Utara, Minggu.

Para pedagang menyebut kata "OK OCE" sambil memperagakan salam OK OCE. Mereka menyambut Sandiaga di dalam lapak.

Saat ditanya soal OK OCE, seorang pedagang mengaku tahu soal program andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno tersebut.

"Program untuk lapangan kerja kan ya Pak. Model-model wirausaha begitu," kata pedagang perempuan dengan malu-malu.

Tak hanya pedagang, pembeli di pasar itu terlihat antusias mengetahui kedatangan Sandi. Mereka meminta foto bersama dengan Sandiaga sambil memperagkan salam OK OCE.

"Kapan lagi kan foto dengan Pak Sandi secara langsung," kata Astri, seorang warga yang berfoto dengan Sandiaga.

Adapun "blusukan" Sandiaga di Fresh Market PIK ini bertujuan mengecek sejumlah harga bahan pokok, mulai dari daging, ayam, hingga bawang.