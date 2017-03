Raline Shah Berbagi Tips Cantik, Simak Ya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aktris Raline Shah mengatakan menjaga kecantikan dan kesehatan dengan cara merawat diri.

Hal itu dikata Raline Shah dalam acara Beauty Fest Asia 2017 di Ciputra Artpreneur Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2017).

"Pertama istirahat yang cukup. Kedua nutrisi pastinya kita harus minum air yang cukup, makan yang sehat dan menjauhkan diri dari junk food. Kulit itu nggak bisa dibohongi dan ditutupi make up," kata Raline.

Raline mengatakan manusia perlu beristirahat dan mendapat asupan nutrisi yang cukup agar organ-organ tubuh bekerja optimal.

Raline juga mengatakan olahraga merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga kesehatan dan merawat kecantikan.

"Makan sebenarnya aku enggak terlalu jaga tapi olahraga yang konsisten itu yang paling penting" ungkap perempuan kelahiran 4 Maret 1985 tersebut.

Bintang film Surga Yang Tak Dirindukan 2 ini menambahkan menuturkan kecantikan juga bisa terlihat ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan.

"It's very important to be happy with your friend. Jadi orang sehat itu cantik dan harus bisa bersosialiasi positif, harus balance kerja keluarga teman-teman dan diri sendiri," ujar perempuan yang juga menyediakan waktu untuk bermeditasi tersebut.

Raline juga menganggap bahwa kecantikan dari dalam diri merupakan energi positif yang bisa dirasakan oleh orang lain.

"Inner beauty adalah ketika kamu merasa sehat. Nurtisi dari dalam diri kita merasa pas ketemu orang positif," kata finalis ajang pemilihan Putri Indonesia 2008 itu.