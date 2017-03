Tak Disengaja, Selebritas Indonesia Bocorkan Wujud Oppo F3 Plus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Oppo bakal merilis seri F3 dan F3 Plus pada 23 Maret mendatang. Beberapa hari menjelang peluncuran, berbagai bocoran soal perangkat "Selfie Expert" teranyar itu sudah ramai di jagat maya.

Kali ini selebritas Laudya Cynthia Bella yang menjadi "pembocornya" via akun Instagram personal @laudyacynthiabella, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Minggu (19/3/2017).

Pemain film sekaligus anggota grup musik Bukan Bintang Biasa (BBB) itu mengunggah foto dirinya sedang selfie dengan perangkat yang diduga kuat adalah F3 Plus. Yang tampak pada foto itu sebatas punggung perangkat. Ia pun sesumbar tak sabar menanti kehadiran F3 Plus secara resmi untuk masyarakat luas.

"Wah, sebentar lagi akan hadir #SelfieExpert terbaru dari @OPPOIndonesia. Ga sabar banget menanti kehadiran #OPPOF3Plus untuk selfie/Group Selfie yang lebih sempurna di tanggal 23 Maret. Penasaran dengan F3 Plus? Follow & cek Facebook atau IG @OPPOIndonesia untuk kesempatan mendapat kejutannya. #F3Plus," ia menuliskan di akun Instagram-nya.

Saat KompasTekno mengklik tagar #F3Plus, tampak beberapa akun mengaku sudah memegang varian Plus tersebut. Dari foto-foto yang beredar di Instagram, semuanya mirip dengan ponsel yang dipegang Laudya pada foto yang ia unggah sekitar empat jam lalu itu.

Kampanye soal F3 Series sudah ramai digencarkan oleh para selebritas lokal. Selain Laudya, ada juga presenter kondang Robby Purba yang memamerkan hasil selfie dirinya menggunakan seri F3.

Ia sesumbar telah mencoba kamera depan F3 dengan lensa lebar alias wide-angle ketika menghadiri peluncuran teknologi 5x Lossless Zoom dari Oppo di ajang MWC 2017 Barcelona, Spanyol.

"Menjadi salah satu yg paling beruntung di dunia utk mencobanya langsung di #Barcelona . Ooh, well something wider has never felt this better!!!! #OPPOcameraphone SOMETHING NEW IS COMING!!!! #MWC2017 #Spain," kata dia di akun @robbypurba.

Menurut bocoran, F3 Series mengombinasikan sensor berkualitas 16 megapiksel dan 8 megapiksel pada kamera selfie-nya. Hal ini memungkinkan tangkapan gambar tajam dan lebar alias wide-angle.

Pengguna bisa leluasa membidik selfie beramai-ramai alias wefie. Kamera dikatakan akan menangkap lebih banyak objek pada frame ponsel, sehingga tak ada lagi teman yang wajahnya terpotong.