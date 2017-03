Awal Pekan, IHSG Ditutup Turun Tipis Akibat Aksi Ambil Untung

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun tipis 6,44 poin atau turun 0,12 persen ke level 5.533,99 pada penutupan perdagangans aham Senin (20/3/2017) pukul 16.00 WIB.

IHSG tertekan aksi ambil untung setelah sebelumnya mencapai rekor kenaikan, dengan tujuh sektor ditutup menurun dan tiga sektor lainnya ditutup menguat.

Tiga sektor yang ditutup menguat yakni sektor aneka industri yang naik 0,59 persen. Sektor keuangan yang naik 0,27 persen dan sektor industri dasar yang naik 0,3 persen.

Dari data RTI, sebanyak 149 saham ditutup menguat, 163 saham ditutup turun dan 118 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi beli investor asing mengangkat IHSG untuk melaju ke jalur hijau, sehingga IHSG naik dari titik terendah di 5.510,27.

Lima saham dengan nilai beli bersih investor asing tertinggi yakni BBCA, BMRI, TLKM, BBRI dan ASII.

Sementara lima saham dengan persentase kenaikan terbesar yakni JPFA, ITMG, BJTM, SMGR, dan BMRI.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau menguat 31 poin ke level 13.314 per dollar AS. Sementara pada Jumat, rupiah ditutup di level 13.345 per dollar AS. (KOMPAS.com)