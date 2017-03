IHSG Masih Melanjutkan Penguatan di Sesi Pembukaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal pekan ini, Senin (20/3/2017), di tengah variatifnya bursa di kawasan Asia Pasifik.

Investor asing masih melakukan aksi beli pada pagi ini, hingga mencatatkan net buy, baik di seluruh pasar maupun pasar reguler.

Saham-saham dari sektor aneka industri menjadi motor penguatan indeks pagi ini. Pukul 09.11, IHSG bergerak naik sebesar 15,91 poin atau 0,28 persen di posisi 5.556,35. Sebanyak 112 saham diperdagangkan menguat, 71 saham melemah dan 91 saham stagnan.

Saham-saham yang berkontribusi terhadap penguatan indeks di antaranya MYRX, LPKR, BMRI, DOID, IIKP, dan BBRI.

Adapun nilai rupiah pada pagi ini bergerak menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot diperdagangkan di Rp 13.325 per dollar AS.