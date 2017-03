Pengedar Tergoda Keuntungan Sedikit

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seorang buruh lepas dan seorang ibu rumah tangga harus meringkuk di balik jeruji Polsekta Banjarmasin Timur. Dua pengedar Zenith ini, Saipul Ahmadi alias Ipul (37) dan Mislawati (35), ditangkap polisi di Pasar Batuah, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Jumat (17/3) sekitar pukul 00.30 Wita.

Meski keuntungannya sedikit, Ipul warga Jalan Veteran Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur dan Mislawati warga Jalan Soetoyo S Teluk Dalam Banjarmasin, tetap tergoda menjual Zenith.

"Modal beli Zenith per butir Rp 1.850. Kalau dijual Rp 2.500 per butir. Keuntungannya sedikit, Rp 650 per butir," kata Mislawati, saat ditemui di Polsek Banjarmasin Timur, Minggu (19/3).

Saat ditangkap, Ipul dan Mislawati tidak melakukan perlawanan. Orang yang pertama ditangkap adalah Ipul. Saat diperiksa, polisi menemukan delapan butir pil Zenith dan uang Rp 120 ribu di kantong Ipul. Kemudian polisi mengamankan Mislawati. Dari ibu rumah tangga ini polisi menemukan 20 butir pil Zenith dan uang Rp 81 ribu.

Kepada polisi, Ipul dan Mislawati mengaku membeli pil jin itu dari seseorang berinisial U. "Biasanya saya beli per 100 butir harganya Rp 185.000," ujar Ipul.

