Pria Ini Melamar Kekasihnya Lewat Surat Selama 3 Tahun tapi Ia Tak Sadar hingga Pernikahan Tiba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum lama ini, Timothy dan Candice menikah setelah berpacaran selama tiga tahun. Selama tiga tahun berpacaran ini, ternyata Timothy sudah memiliki rencana serius dengan Candice. Buktinya, ia sudah mulai melamar Candice secara diam-diam.

Ketika mulai berkenalan dan berpacaran di tahun 2013, Timothy mulai menulis sejumlah surat untuk Candice. Setiap surat ini ternyata memiliki bagian dalam membentuk sebuah pesan tersembunyi. Ketika ia sudah membuat 14 surat, Timothy mengajak Candice untuk membaca surat itu bersama-sama.

Ternyata, surat-surat itu memiliki huruf awal yang sudah diatur dengan seksama oleh Timothy. Ke-14 surat itu memiliki huruf-huruf awal yang bila digabung akan membentuk kalimat "Will You Marry Me".

Candice dan Tim

Candice sendiri mengaku ia sebenarnya adalah perempuan yang sulit dibuat terkejut. Namun, untuk yang satu ini dia benar-benar terkejut dan tidak menduga sama sekali. Candice bercerita bahwa Tim selalu seperti ini. Ia selalu romantis dan penuh ide.

Ketika baru dua bulan berpacaran, Tim juga membuatkan lagu tentang hubungan mereka. Lagu ini kemudian dibawakan dalam hari pernikahan pasangan tersebut. Semoga saja semua kejutan-kejutan romantis ini akan tetap ada dan menjadi bumbu perekat hubungan pasangan Candice dan Tim dalam kehidupan perkawinan!