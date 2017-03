Tiga Hari Diputar, "Beauty and the Beast" Sudah Raup Rp 4,6 Triliun

Beauty and the Beast

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Beauty and the Beast versi live action mencetak rekor Box Office di Amerika Utara.

Diputar serentak mulai Jumat (17/3/2017), film karya Bill Condon itu menghasilkan 170 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Penghasilan itu diperoleh hanya dari 4.210 bioskop di Amerika Utara selama tiga hari pemutarannya.

Dari pemutaran di luar kawasan itu, film musikal tersebut menghasilkan 180 juta dollar AS atau Rp 2,4 triliun.

Dengan demikian total perolehan film Beauty and the Beast dari seluruh dunia mencapai 350 juta dollar AS (Rp 4,6 triliun).

Dengan penghasilan itu, Beauty and the Beast mencetak sejumlah rekor baru, termasuk film semua untuk semua umur dengan penghasilan terbesar di Amerika Utara dan di seluruh dunia pada awal pemutarannya.

Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Finding Dory yang menghasilkan 135 juta dollar AS (Rp 1,8 triliun).

Beauty and the Beast juga melampaui rekor yang dicetak Batman v Superman: Dawn of Justice.

Film yang dibintangi Ben Affleck dan Henry Cavill itu menghasilkan 166 juta dollar pada akhir pekan pertama pemutarannya.

Dengan penghasilannya itu, Beauty and the Beast menduduki peringkat tujuh film berpenghasilan terbesar pada awal pemutarannya.