MU Raih 600 Kemenangan di Liga Premier

BANJARMASINPOST.CO.ID, MIDDLESBROUGH - Manchester United mendapatkan kemenangan ke-600 mereka sejak era Liga Premier Inggris saat menghentikan tuan rumah Middlesbrough 3-1 di Riverside, Minggu malam waktu Indonesia.

Pasukan Jose Mourinho menang berkat gol-gol Marouane Fellaini, Jesse Lingard dan Antonio Valencia.

MU jadi klub pertama yang bisa mencetak 600 kemenangan dari 47 tim yang pernah berkompetisi di Liga Premier Inggris yang dimulai 1992 silam.

Red Devils juga menjadi klub pertama di era Liga Premier Inggris yang membukukan total 2.000 poin saat meraih kemenangan kandang 2-0 atas Watford, bulan lalu.

MU meraih 951 kemenangan sejak era 1992-1993, dengan 204 seri dan 147 kekalahan.(*)

Berikut statistik dilansir dari laman resmi MU:

Kemenangan:

Kandang : 346

Tandang: 254

Pelatih:

Alex Ferguson - 528 kemenangan (dari 810 game)

Louis van Gaal - 39 kali menang (dari 76 games)

David Moyes - 17 kali menang (dari 34 pertandingan)

Jose Mourinho - 14 kali menang (dari 27 pertandingan)

Ryan Giggs - 2 kali menang (dari 4 game)

Kemenangan terbesar:

04/03/95 - MU 9 vs 0 Ipswich Town (Old Trafford)

06/02/99 - Nottingham Forest 1 vs 8 MU (City Ground)

28/08/11 - MU 8 vs 2 Arsenal (Old Trafford)

25/10/97 - MU 7 vs 0 Barnsley (Old Trafford)

12/01/08 - MU 6 vs 0 Newcastle (Old Trafford)

Pencetak gol terbanyak:

Wayne Rooney - 163 gol

Ryan Giggs - 92 gol

Paul Scholes - 90 gol