Ngaku Sudah Talak Cerai Istri Muda, Ustadz Al Habsyi Ingkar Janji?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Biduk rumah tangga Ustadz Al Habsyi dengan Putri Aisyah Aminah sedang diujung tanduk.

Rumah tangga yang dibinanya selama ini hancur lantaran adanya orang ketiga.

Ustaz telah menikah diam-diam sejak tujuh tahun lalu.

Sebelum mengajukan gugatan cerai, Ustadz Al Habsyi, Putri Aisyah Aminah, dan orang ketiga tersebut telah bertemu.

Bahkan sang ustadz kabarnya meminta maaf ke istri pertamanya dan mengaku telah mentalak cerai istri keduanya.

Namun belakangan beredar kabar kalau Ustadz Al Habsyi masih komunikasi dengan istri keduanya tersebut, benarkah?

"Sama yang kedua aku enggak tahu, soalnya aku belum pernah diceritain kalau yang kedua nih," ungkap pengacara Ustadz Al Habsyi, Sandy Arifin, saat dihubungi Nova.id, Senin (20/3).

Pengacara Ustadz Al Habsyi pun mengaku tak banyak membicarakan masalah tentang orang ketiga tersebut.

"Belum ngomong sih, kan pesannya cuma yang tadi bahwa ustadz masih mau mempertahankan rumah tangga, sekarang lagi proses mediasi. Itu doang sih he he he," ujar Sandy Arifin.

Sementara itu, sidang lanjutan cerainya bakal digelar 27 Maret mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Timur. (*)