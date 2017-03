Ayo Ikuti Lomba Top Model Hitam Putih

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ayo ikuti Pemilihan Top Model Hitam Putih 2017 yang diselenggarakan Sanggar Tari Bunga Anggrek di Kantin Kebun Jalan Adhiyaksa Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, 19 April mendatang.

Menurut Ketua panitia pelaksana, Ruspandi, lomba nanti mempertandingkan tiga nomor yakni katagori A usia 4-7 tahun, katagori B usia 8-12 tahun dan katagori C usia 13 sampai 25 tahun.

"Tiap katagori nantinya memperebutkan juara 1 sampai 3 dan juara harapan 1 sampai 3 serta uang pembinaan jutaan rupiah," tandas Pimpinan Sanggar Bunga Anggrek ini, Rabu (22/3/2017).

Selain itu, lanjut Ruspandi, juga akan memperebutkan tiga piala favorit, serta the best costum, the best catwalk, the best fermancace dan the best fotogenic.

Pendaftaran bisa dilaksanakan sejak sekarang dan ditargetkan jumlah peserta mencapai 100 orang.

"Baju yang dikenakan hitam putih casual," tegasnya.

Dijelaskan Ruspandi, lomba yang didukung penuh PT Nasru dan Kantin Kebun tersebut bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan para model di banua. (*)