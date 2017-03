Gemas Mekar Bikin Petani Karet Untung Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - - Program Gemas Mekar (Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutu Karet) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menunjukkan keberhasilan.

Satu di antaranya Unit Pengolah Pemasaran Bokar (UPBB) Fajar Menyingsing Desa Muara Uya yang sukses menghasilkan karet lum kualitas baik berharga tinggi.

“Alhamdulillah, karet kami dengan kadar kekeringannya lebih 50 persen tembus Rp 14 ribu per kilogram. Atau lebih tinggi dari hasil lum biasa yang kini cuma Rp 8.500 per kilogram. Bahkan dulu, ketika harga karet anjlok Rp 5.000 per kilogram, kami berhasil menjual 10.000 per kilogram,” tutur Ketua UPBB Fajar Menyingsing, H Kamarudin menyampaikan sambutan di acara Syukuran Kegiatan Gemas Mekar, di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, Rabu (22/3).

Selain itu, ada beberapa keuntungan lain dari program Gemas Mekar. Temukan di Banjarmasin Post edisi Kamis, 23 Maret 2017