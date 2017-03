Lima Hal Penting Terkait Larangan Bawa Laptop ke Kabin Pesawat

Bandara Internasional Kairo, Mesir, merupakan salah satu dari beberapa bandara di Timur Tengah yang terkena dampak larangan memuat elektronik tertentu oleh AS dan Inggris.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amerika Serikat dan Inggris melarang penumpang membawa peranti elektronik besar, termasuk laptop, ke kabin pesawat dengan tujuan kedua negara itu.

Mengapa muncul larangan ini? Bagaimana jika hanya singgah di Timur Tengah dalam penerbangan ke AS atau ke Inggris? Berikut jawaban atas empat pertanyaan yang mungkin ada di benak pembaca.

Alasan pelarangan

Menurut media AS dan Inggris, larangan membawa gawai atau peranti elektronik ukuran besar dipicu oleh ancaman teror.

Pemerintah AS di Washington DC mengumumkan larangan ini yang kemudian diikuti oleh pemerintah Inggris.

Sumber-sumber di pemerintah AS kepada ABC mengatakan, kelompok yang menamakan diri Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) sejak beberapa waktu lalu mencari cara memasukkan bahan peledak ke dalam kabin pesawat dengan menyembunyikan bahan peledak di peranti elektronik ukuran besar.

Informasi ini oleh pihak-pihak terkait di AS dinilai kredibel.

Eric Swalwell, politikus Partai Demokrat di komisi intelijen DPR AS mengatakan, "Kami tahu bahwa musuh-musuh kami, kelompok teroris di AS dan di luar AS, ingin menjatuhkan pesawat dengan tujuan AS.”

Untuk itu, kata Swalwell, “ini adalah target penting mereka. Dan kami akan mengambil langkah apa pun untuk mencegah hal itu terjadi."

Anggota lain dari Partai Republik, Peter King, kepada New York Times mengatakan, larangan membawa peranti elektronik berukuran besar “didasarkan pada laporan intelijen”.