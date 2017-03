Perkuat Daya Gedor, Datsun GO dan Go+ Transmisi Matik Diagendakan Hadir April

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) bersama Datsun saat ini masih menggelar rangkaian Datsun Risers Expedition Sulawasi Selatan.

Jelajah keindahan alam dan kebudayaan Sulawesi Selatan kali ini masih dengan dua model andalannya, Datsun GO dan Go+ transmisi manual. Lantas bagaimana persiapan untuk Datsun GO dan GO+ transmisi otomatis?

"Kami memang sedang mempersiapkan Datsun GO dan GO plus transmisi otomatis, kemungkinan keluar di tahun fiskal ini antara April 2017 sampai Maret 2018" ujar Christian Gandawinata, Head of Marketing Datsun Indonesia.

Meski tidak merinci tanggal pasti, Datsun GO dan GO+ transmisi otomatis akan menambah daya gedor penjualan Datsun di Indonesia. Seteleh sebelumnya Datsun hanya merilis versi facelift Datsun GO Special Version dalam edisi terbatas saja.

Tidak saja GO dan GO+ transmisi otomatis, mobil konsep GO Cross juga diprediksi akan jadi amunisi tambahan Datsun. "Untuk Datsun GO Cross saat ini pihak Datsun masih menunggu momen yang pas" tukas Christian Gandawinata.

Lagi menurut Christian, GO Cross sendiri masih merupakan model konsep seperti yang terlihat di India. Penamaan mobil ini nanti juga akan berubah.

"Untuk GO Cross namanya kemungkinan akan berubah karena inikan masih mobil konsep" tambah Chrsitian. (*)