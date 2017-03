Tak Usah Lama-lama Melihat Cuma 5 Detik! Pasti Ada Kejanggalan di Foto Seksi Krisdayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diva cantik Indonesia, Krisdayanti menuai kritik netizen karena foto unggahannya di Instagram miliknya, @krisdayantilemos.

Dari banyak komentar, netizen menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam foto tersebut.

Penyanyi yang terkenal lewat lagu "Menghitung Hari" ini memang diketahui sering tampil glamour.

Hal serupa ditunjukkan pada foto unggahannya pada Rabu (22/3/2017).

Tampak menggunakan gaun yang sama, Adik Yuni Shara ini mengunggah dua foto secara bergantian.

Foto pertama yang di unggah Krisdayanti bersama Ruth Sahanaya.

"Yeayyy performing tonight, together with the most beautiful hearts n voices guru @mamauthe," tulis Krisdayanti sebagai caption.

"Welcome back my brother @atan_lemos_photography, Thankyou @anazofficial please speeding recovery, blessed," tulisnya pada unggahan foto keduanya.

Namun pada foto kedua yang diunggah Krisdayanti ini yang mengundang kontroversi.

Dirinya mengunggah foto dengan pose duduk di dekat jendela.