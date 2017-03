Terbawa Sentimen Presiden Trump, IHSG Ditutup Turun 0,16 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di tengah memerahnya bursa regional dan global pada sore hari ini, Rabu (22/3/2017).

Kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi Presiden Trump menjadi salah satu penyebab bursa-bursa utama di kawasan Asia Pasifik dan global memerah pada hari ini.

Kondisi ini berdampak pada laju IHSG sepanjang hari ini yang terus bergerak di zona merah akibat aksi jual investor domestik. Aksi beli oleh investor asing tak mampu meredam pelemahan indeks.

Pukul 16.00 IHSG ditutup turun sebesar 9 poin atau 0,16 persen di posisi 5.534,09. Sebanyak 130 saham diperdagangkan menguat, 201 saham melemah dan 97 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 15,98 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 9,07 triliun.

Saham-saham di sektor konsumer menjadi pemberat pergerakan IHSG sepanjang hari ini. Sementara itu, saham-saham yang berkontribusi terhadap pelemahan indeks di antaranya TLKM (Rp 4.070), BMRI (Rp 11.775), ASII (Rp 8.400) dan MYRX (Rp 121).

Sementara itu saham-saham yang menahan indeks tidak melemah lebih dalam meliputi BBRI (Rp 13.200), BBCA (Rp 16.325) dan SRIL (Rp 308).

Dari 10 indeks sektoral, enam di antaranya melemah dan selebihnya menguat. Sektor-sektor yang melemah meliputi konsumer (-1,07 persen), agribisnis (-0,42 persen), pertambangan (-0,24 persen), manufaktur (-0,62 persen), aneka industri (-0,42 persen) dan infrastruktur (-0,37 persen).

Sementara itu sektor-sektor yang menguat meliputi perdagangan (0,47 persen), keuangan (0,27 persen), industri dasar (0,25 persen) dan properti (0,18 persen).

Seiring dengan melemahnya IHSG, nilai tukar rupiah pada sore hari ini ditutup turun terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.329 per dollar AS. (KOMPAS.com)