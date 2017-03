Warga Banua Tak Sabar Indent Online Dua Motor Sport Ini

New Yamaha R15

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak sedikit warga Kalsel yang mau indent secara online untuk mendapatkan New Yamaha R15.

Branch Manager PT Surya Sakti Timur Jaya (SSTJ) Main Dealer Yamaha Wilayah Kalselteng, Hari mengapresiasi positif persaingan di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu sekarang ini. Saat ini penjualan Yamaha R15 sendiri sudah 250 unit per bulan.

"Sudah banyak yang menanyakan New Yamaha R15 ini, bisa dicek di website Yamaha apresiasinya sangat positif, tidak terkecuali di Kalsel ini," katanya, Rabu (22/3/2017).

Padahal menurutnya, dia termasuk para pengindent belum mengetahui persis berapa harga on the road New Yamaha R15 ini. Dia mengakui, peminatnya banyak karena teknologi baru semua.

Indent online New Yamaha R15 baru akan dibuka mulai 1 April 2017 mendatang. Nantinya customer New Yamaha R15 berhak mendapatkan T-Shirt 46 Rossi.

Sedangkan, pengindent Suzuki GSX saat ini tercatat di Dealer Suzuki PT Delta Abadi Sentosa sudah 80 orang. Kehadiran motor sport yang satu ini di Kalsel belumlah genap berusia satu bulan.

Suzuki GSX R150 (Maxabout News)

Manager Promosi PT Delta Abadi Sentosa Main Dealer Suzuki Roda Dua Wilayah Kalselteng, P Robianto Tisu mengatakan, sejak awal Maret 2017 sampai sekarang sudah ada 200 unit Suzuki GSX R atau GSX S terjual, untuk wilayah Kalselteng.

"Peminat Suzuki GSX terpaksa harus indent. Selama bulan promosi, harga untuk GSX R-150 yakni Rp 29,7 juta dan untuk GSX S-150 dibanderol Rp 25,1 juta," katanya.

Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya juga memberikan promo kredit, yakni uang muka untuk GSX R-150 hanya Rp 2,5 juta dan GSX S-150 cukup Rp 1,6 juta.