Ditopang Saham Perbankan, Sesi Siang IHSG Ditutup Menguat 0,54 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di akhir perdagangan sesi I siang ini, Kamis (23/3/2017).

Indeks masih bertahan di zona hijau, meskipun investor asing mulai melakukan aksi jual. Penguatan ini juga mengikuti bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik yang kompak menghijau.

Saham-saham sektor perbankan menjadi motor penguatan indeks siang hari ini.

Pukul 12.00 IHSG ditutup naik sebesar 30,12 poin atau 0,54 persen di posisi 5.564,21. Sebanyak 199 saham diperdagangkan menguat, 100 saham melemah dan 91 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang penguatan IHSG di antaranya MYRX, SRIL, BMRI, BBNI, dan BBCA.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tercatat mengalami pelemahan. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.330 per dollar AS.