Lawan HIV/AIDS, Apple Rilis iPhone 7 Edisi Spesial yang Berwarna Merah

BANJARMASINPOST.CO.ID – Hari selasa kemarin (7/3) Apple mengumumkan bahwa mereka akan menjual edisi spesial dari iPhone 7 dan iPhone 7 plus yang berwarna merah.

Sebagian uang yang didapat dari hasil penjualannya akan disumbangkan kepada (RED) Organization, yaitu organisasi yang mendukung penelitian dan pencegahan terhadap penyakit AIDS.

Apple merilis produk ini sebagai bagian dari program Product Red (brand milik (RED) Organization), yang telah berjalan sejak tahun 2006 lalu.

Pada tahun 2006, Apple pernah merilis iPod Nano Special Edition, yang merupakan bagian kerjasama dengan Product Red.

Dikutip dari businessinsider.com, Apple mengatakan bahwa sejauh ini, program ini telah mengumpulkan uang sebanyak $130 juta Dollar, atau sekitar 1,7 triliun Rupiah.

iPhone edisi spesial ini memiliki sisi muka berwarna putih, sedangkan bagian belakang dan pinggirnya berwarna merah.

Tidak ada versi 64 GB untuk iPhone edisi spesial ini, karena iPhone yang berwarna merah ini hanya tersedia dalam versi 128 GB dan 256 GB.

iPhone 7 merah tersedia dalam versi memori internal 128 GB dan 256 GB yang masing-masingnya dihargai 749 dollar AS (± 10 juta rupiah), dan 849 dollar AS (± 11,3 juta rupiah).

Sedangkan iPhone 7 Plus merah tersedia dalam dua varian memori internal yang sama, seharga 869 dollar AS (± 11,5 juta Rupiah) dan 969 dollar AS (± 13 juta Rupiah).

Patut diingat, spesifikasi, fitur, dan kemampuan iPhone edisi spesial ini sama persis dengan iPhone biasa, yang membuatnya berbeda hanyalah warnanya.

Kita dapat membeli iPhone ini di Apple Store, situs web Apple, atau distributor resmi lain, mulai tanggal 24 Maret nanti. Tertarik untuk membelinya?