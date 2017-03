Sri Mulyani Pastikan Jual Sukuk Syariah ke Pasar Global

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan kembali menjual obligasi syariah atau sukuk ke pasar global tahun ini. Rencananya sukuk global itu akan dirilis Maret ini.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah kini tengah mempersiapkan segala keperluannya. Adapun terkait besarannya, tak jauh berbeda dengan tahun lalu.

"Mungkin akan lebih besar dari 2 miliar dollar AS," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Jakarta Convention Center, Kamis (23/2/2017).

Tahun lalu, pemerintah menerbitkan sukuk senilai 2,5 miliar dollar AS, yang terdiri atas sukuk lima tahun sebesar 750 juta dollar AS dan sukuk 10 tahun sebesar 1,75 miliar dollar AS.

Investor terbesar sukuk berjangka lima tahun dan sepuluh tahun berasal dari negara-negara Timur Tengah, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Penjualan sukuk merupakan salah satu opsi agar pemerintah mendapatkan dana segar untuk keperluan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)