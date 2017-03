Ini Alasan Densus 88 Sehingga Harus Tembak Mati Satu Terduga Teroris di Cilegon

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Satu orang anggota terduga teroris tewas tertembus timah panas aparat Detasemen Khusus 88 Mabes Polri di Ciwandan, Cilegon, Banten. Polisi terpaksa melakukan penembakan lantaran pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, seorang terduga teroris melawan ketika mobilnya hendak dihentikan anggota Densus 88.

Terduga teroris yang berada di dalam mobil Avanza berkelir hitam itu malah membahayakan anggota Densus 88 yang berada di depannya.

"Saat penyergapan, saat hendak dihentikan justru melawan dengan menabrak mobil anggota dan membahayakan anggota Densus," kata mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini ketika dikonfirmasi Tribun.

Atas tindakan satu terduga teroris tersebut, anggota Densus 88 terpaksa harus memberikan tindakan untuk mengentikan perlawanannya. Akibatnya, satu orang terduga teroris tewas terkena timah panas anggota Densus 88.

"Salah satunya saat penyergapan justru melawan dengan menabrak mobil angota harus dilumpuhkan," katanya.

Jenazah seorang terduga teroris yang tewas saat penyergapan Densus 88 di Cilegon dibawa ke RS Polri, Jakarta Timur. Informasi yang diterima Tribun sempat terjadi baku tembak antara Densus 88 dengan terduga teroris, tepatnya di depan Pabrik Semen Merah Putih.

Kejadian terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Penyergapan dimulai saat dua mobil avanza yang ditumpungi pelaku diduga berjumlah empat orang melaju dari Anyer menuju Kota Cilegon.

Sejauh ini, Densus 88 masih melakukan pengembangan atas penangkapan kelompok terduga teroris ini. "Masih ada beberapa pengembangan dari Densus," ujarnya.

Lebih lanjut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar menambahkan satu terduga teroris meninggal dunia dan satu lagi (AM) luka tembak di bagian lengan. "Yang meninggal dunia inisial NK. NK dalam perjalanan menuju rumah sakit meninggal dunia," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Tiga orang terduga teroris lainnya berinisial AS, IP dan AM.