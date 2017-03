Ternyata Pelaku Teror di London Warga Inggris Berbaju Serbahitam

BANJARMASINPOST.CO.ID - LAPORAN jurnalis Daily Mail, Quentin Letts yang berada di sekitar gedung parlemen Inggris, saat terjadi aksi teror, Rabu (22/3), awalnya seorang lelaki berpakaian serbahitam menyerang polisi. Setelah itu, petugas penjaga melepaskan tembakan dua-tiga kali ke arahnya.

Pria berpakaian hitam itu terlihat berupaya masuk ke gedung parlemen yang berada di jantung Kota London.

“Saat penyerang berlari ke arah gerbang masuk, dua petugas penjaga berpakaian polos sambil membawa senjata berteriak ke arah dia, seperti memberi peringatan,” kata Letts dalam wawancara dengan BBC.

Namun, teriakan itu tak dihiraukan. “Kedua penjaga lalu menembak dua tiga kali hingga pelaku tersungkur,” kata Letts.

Penyerang jatuh ke jalan berbatu, tak jauh dari pintu masuk ke Westminster Hall. Westminster Hall adalah bangunan berusia 1.000 tahun yang menjadi bagian tertua dari kompleks parlemen Inggris. Di tempat itu, setiap hari terlihat ramai dan disibukkan dengan pengunjung dan kelompok-kelompok tur dari sekolah. Di luar itu, koridor mengarah ke lobi utama yang diapit ruang House of Commons dan House of Lords.

Diberitakan AP, Perdana Menteri Inggris Theresa May sedang berada bersama para anggota parlemen di dekat House of Commons, ketika serangan terjadi. Dengan cepat, PM May diselamatkan oleh petugas keamanan dan dilarikan ke kediamannya di Downing Street.

Pengamanan ketat tetap diberlakukan, meski sebenarnya, untuk mencapai lokasi itu si peneror harus melewati petugas bersenjata yang berpatroli secara berpasangan serta staf keamanan Parlemen.

Serangan terjadi di dekat lokasi wisata terkenal di Kota London. Termasuk, London Eye, sebuah roda raksasa (bianglala) yang dipakai para turis untuk melihat pemandangan kota. Akibat serangan itu, putaran London Eye pun dihentikan sementara.

