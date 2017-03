BREAKING NEWS: Geger, Mayat Ditemukan di Persawahan Pemangkih Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Lagi sesosok mayat kembali menggegerkan warga Kalsel, Sabtu (25/3/2017).

Namun kali ini, giliran warga di kawasan Desa Pemangkih Baru RT 1, Kecamatan Tatah Makmur, yang dibuatnya heboh, Sabtu sekitar pukul 9.00 Wita.

Informasi diperoleh, Andy, anggota Pancar Rescue, mengatakan mayat tersebut sebelumnya ditemukan di kawasan persawahan Desa Pemangkih Baru.

Sementara yang menemukannya tidak lain yakni pihak keluarga atau anak korban.

" Betul, informasi mayat sebelumnya meninggal dalam keadaan wajar, " terang Andy kepada Bpost Online. (Ahmad Rizki Abdul Gani)

