Penyanyi Cantik Ini Ngaku Belum Siap Menikah Muda Meski Diizinkan Orangtuanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - dan pencipta lagu Gita Gutawa (23) belum siap untuk membina rumah tangga, meski orangtuanya tidak melarangnya untuk menikah muda.

“Enggak ada larangan atau apa. Cuma aku rasa emang enggak ada rencana dalam waktu dekat. Tapi, ya, we never know, enggak tahu,” ucap putri dari musisi dan aranger Erwin Gutawa dan Lulu, ini dalam wawancara di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).

Gita mengatakan saat ini sedang tak menjalin hubungan asmara dengan siapa pun alias jomblo. Jika nantinya sia berpacaran lagi, alumnus Birmingham University, Inggris, ini tak mau cepat-cepat duduk di pelaminan.

“Aku lagi sendiri. Aku pasti penginnya mengenal dulu calon aku nantinya. Enggak menargetkan (kapan menikah) sih. Kalau aku prefer mengenal lebih lama dulu, pokoknya lihat aja nanti, berdasarkan feeling aja,” ujarnya.

“Aku juga lagi pengin banyak-banyakin temen dan emang lagi concern soal musik,” tambahnya.

Soal pria idaman, Gita menyebut kriterianya tak muluk-muluk. Lelaki itu yang penting baik, cocok dengannya, dan membuatnya nyaman.

“Karena aku deket sama keluargaku, ya dia harus bisa deket sama keluarga juga. Mungkin orang melihat Papa-ku konduktor yang image-nya galak, padahal enggak kok, santai,” tuturnya.

“Kalau umur, buat aku umur bukan segalanya. Yang penting nyambung, mesti sepikiran dan saling dukung juga,” pungkas Gita. (*)

Berita ini telah terbit di harian Banjarmasin Post edisi cetak, Sabtu (25/3/2017).