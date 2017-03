Investor Ramai-ramai Kabur dari Pasar Saham AS, Tarik Dana Sebesar 8,9 Miliar Dollar AS

Presiden AS Donald Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon di Gedung Putih.

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada November 2016 lalu, pasar saham AS cemerlang. Akan tetapi, kini tampaknya periode bulan madu Trump, atau juga kerap disebut Trump effect, benar-benar telah berakhir.

Mengutip CNN Money, Minggu (26/3/2017), investor telah melarikan 8,9 miliar dollar AS dana dari pasar saham AS selama pekan yang berakhir pada 22 Maret 2017 lalu.

Hal ini berdasarkan laporan perusahaan riset EPFR Global dan merupakan aksi "kabur" terbesar sejak Juni 2016. Beberapa saham yang paling terpukul adalah yang menguat paling tinggi setelah pilpres AS.

Investor menarik dananya dari emiten perbankan, manufaktur, dan beberapa emiten dengan kapitalisasi kecil. Saham-saham tersebut memiliki eksposur terbesar terhadap fluktuasi ekonomi AS.

Pada saat yang sama, indeks Dow Jones juga anjlok 250 poin pekan ini dan berjalan menju kinerja mingguan terburuknya sejak sebelum kemenangan Trump.

Para analis menuding biang keladi kaburnya investor adalah upaya keras Partai Republik untuk menghapus dan mengganti program jaminan sosial Obamacare.

Investor mencemaskan bahwa kegagalan pada jaminan kesehatan dapat mengganggu janji Trump terkait pemangkasan pajak.

Para analis di Bank of America Merill Lynch menyebut, kegagalan pada jaminan kesehatan dapat menyebabkan anjloknya kredibilitas pemerintahan Trump.

Ini akhirnya akan secara temporer menekan saham dan imbal hasil obligasi pemerintah jadi lebih rendah.

Adapun EPFR menyatakan, eksodus dari pasar saham AS adalah tanda bahwa investor mulai mempertanyakan apakah pemerintahan AS memiliki fokus yang dibutuhkan dan keterampilan politik untuk menggiring agenda ekonomi ke Kongres.

Pekan lalu, investor menarik 1,1 miliar dollar AS dari saham-saham berkapitalisasi kecil. Selain itu, saham-saham industrial, yang diekspektasikan bakal diuntungkan dengan fokus Trump pada perdagangan, juga mengalami arus dana keluar terbesar sejak pertengahan Januari 2017.

Investor juga menarik dana sebesar 600 juta dollar AS dari saham-saham perbankan pada pekan lalu. Padahal, sektor perbankan adalah pemenang setelah pilpres, sejalan dengan ekspektasi naiknya suku bunga acuan. Lalu, ke mana larinya dana-dana investor tersebut?

Negara-negara berkembang dan pasar obligasi diuntungkan dengan ketidakpastian yang terjadi di AS. Pekan lalu, keduanya menikmati arus modal masuk secara signifikan.

Selain itu, investor juga masuk ke pasar emas, dengan aliran dana yang masuk mencapai 1,1 miliar dollar AS pekan lalu. (KOMPAS.com)