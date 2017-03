Jelang USBN, Siswa Kelas XII SMAN 1 Juai Belajar di Alam Terbuka

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - SMA Negeri 1 Juai terus melakukan inovasi dalam berbagai bidang, salah satunya proses belajar mengajar.

Apa yang selama ini rutin dilakukan siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intern sekolah (OSIS) dan Majelis Permusyawaratan kelas (MPK).‬

‪Belajar di alam terbuka akan memberikan pengalaman langsung dan menumbuhkan perasaan 'willing to learn and change' yang menjadi fondasi dasar untuk meningkatkan kualitas diri.

Kegiatan di alam terbuka dimaksudkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar dari kegiatan rutin sekolah.‬

Pembina OSIS SMA Negeri 1 Juai, Muhammad Noor mengungkapkan, kegiatan ini membuat peserta didik semakin bersemangat dalam belajar, memiliki kreativitas dan inovasi.‬

"‪Alam terbuka merupakan tempat belajar yang sangat kaya akan ilmu, baik pengetahuan maupun pengembangan karakter," ujarnya.

Menurutnya, pembelajaran di alam terbuka bisa belajar dari apa yang harus dipelajari, lalu sambil melakukannya, apalagi untuk siswa kelas XII yang sebentar lagi menghadapi USBN.

"Semoga dengan kegiatan tersebut mampu menambah kepercayaan diri sekaligus ajang refresing," kata guru Bimbingan Konseling ini.‬

‪Sementara, secara terpisah Kepala SMA Negeri 1 Juai, Rakhmiati mengatakan, menyambut baik setiap inovasi pembelajaran yang dilakukan, apalagi tujuannya baik untuk menghilangkan rasa kejenuhan belajar di dalam ruangan bagi siswa.‬

Dengan belajar melalui alam terbuka, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen dalam mengembangkan berbagai macam alternatif dalam memecahkan masalah.

"Baik mengenai dalam proses pembelajaran maupun tentang dirinya sendiri dan yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan belajar melalui alam terbuka ini akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaksimalkan atau menggunakan otak kanan dan otak kirinya," pungkasnya.