Umrah Plus Diminati Warga Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mulai ramai paket umrah plus yang menjadi terobosan penyelenggara umrah di Kalsel. Umrah plus yakni perjalanan umrah tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga ke beberapa negara Islam lainnya.

Penyelenggara umrah di Banjarmasin, Chairani Ideris mengatakan, sejak dua tahun terakhir ini paket umrah plus sudah sangat familiar di masyarakat. Travel miliknya, Nur Ramadhan Travel juga sudah menyediakan paket umrah plus tersebut.

"Minat masyarakat membeli paket umrah plus ini sudah besar. Travel yang saya miliki sudah rutin menyediakan paket umrah plus ini," katanya.

Adapun negara yang sering diminati masyarakat Banua saat mengambil paket umroh plus, diantaranya adalah negara Mesir, Turki hingga Benua Eropa.

Jadwal keberangkatan dalam waktu dekat pada 31 Maret 2016 ini saja, ada sekitar 58 orang yang akan diberangkatkan dengan Paket Umroh Plus ke Kairo dan Istambul. Lama keberangkatan selama 13 hari dengan hotel bintang empat dan lima.

Dia optimistis, paket umrah plus kedepanya kian diminati masyarakat Banua di tahun 2017 ini. Selain jauh lebih menarik, juga karena ekonomi Banua sudah mulai membaik pasca kembali naiknya harga komoditas pertambangan dan perkebunan di pasar global.

"Kami pun juga sudah menyusun paket-paket umroh plus, baik itu untuk keberangkatan April sampai setelah musim haji dengan layanan dan harga yang kompetitif bagi masyarakat," imbuhnya.

Paket umrah plus sudah tersedia di Travellindo Tours and Travel, travel terbesar di Kalimantan ini sudah menyediakan umrah plus sejak ada di Banjarmasin, sekitar 10 tahun lalu.

Owner Travellindo Group, H Supriadi mengatakan, Travelindo merupakan pioner umroh plus yang benar-benar plus, seperti plus Eropa, plus Amerika dan plus Rusia.

"Kita yang pertama di Indonesia untuk paket umrah plus ini, kemudian baru diikuti beberapa travel Jakarta," katanya, Senin (27/3/2017).

Dia juga mengatakan, umrah plus yang yang ada di travel lain biasanya hanya memanfaatkan transit pesawat seperti di Dubai, Turki dan Mesir. Tetapi Travellindo benar-benar umrah plus.