Tiga Warga Binaan Permasyarakatan Kalsel Dapat Remisi

BANJARMASIN.CO.ID, BANJARMASIN - Bertepatan dengan Hari Raya Nyepi 1 Saka 1939 yang jatuh pada hari ini, Selasa (28/03) ini, tiga orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Kalsel diberikan Remisi Khusus. Ini dengan rincian 1 Orang WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banjarmasin, 1 Orang di Lapas II B Kotabaru, dan 1 Orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura.

Hal ini diungkapkan Kabag Humas Kemenkumham Andi Basmal kepada BPost Online, Selasa (28/3) siang.

Menurutnya pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada Narapidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah diubah menjadi PP Nomor 99 Tahun 2012; serta Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), I Wayan K. Dusak menyatakan melalui releasenya, Senin (27/03) bahwa Remisi Khusus Hari Raya Nyepi diberikan kepada narapidana beragama Hindu, yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, di antaranya adalah persyaratan telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lapas / Rutan. Diharapkan dengan pemberian remisi ini para WBP dapat lebih introspeksi menyadari kesalahannya sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik.

Senada dengan Dirjen PAS, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Imam Suyudi menyampaikan, pemberian remisi merupakan hak WBP namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan memberikan motivasi kepada dirinya maupun sesama WBP agar berkelakuan baik dan memiliki bekal berupa keahlian seperti pertukangan, perbengkelan, tata boga dan lain-lain sebagaimana yang telah diikuti selama menjalani masa pidananya sehingga ketika kembali kemasyarakat menjadi mandiri dan kebaggaan keluarga.

Dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia per tanggal 23 Maret 2017 adalah 213.810 orang, dengan rincian Narapidana sebanyak 147.092 orang dan Tahanan sebanyak 66.718 orang.

Sementara itu dengan diberikannya Remisi pada Hari Raya Nyepi kepada WBP yang beragama Hindu di Kalsel tahun ini, menunjukkan bahwa Kemenkumham Kalsel terus berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap hak para WBP salah satunya mendapat remisi