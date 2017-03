Melania Trump Besarkan Anak Tanpa Bantuan "Babysitter"

BANJARMASINPOST.CO.ID – Melania Trump (46) merupakan Ibu Negara AS yang sangat kontroversial. Selain sering ikut dikecam publik karena manuver politik sang suami, Donald Trump, presiden AS ke-45, Melania memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan para Ibu Negara AS terdahulu.

Menikah dengan seorang miliuner seperti Donald Trump membuat banyak orang berpikir bahwa Melania memiliki segudang bantuan dalam keseharian, terutama dalam mengurus anak tunggalnya, Barron Trump.

Ternyata, bisa jadi asumsi itu salah besar. Sebab, Melania mengakui bahwa dirinya tidak memiliki babysitter atau nanny untuk membantu dan mengasuh Barron.

Melania, selama masa kampanye pemilihan presiden AS tahun lalu, terbilang kurang populer ketimbang putri tirinya, Ivanka Trump.

Pasalnya, Melania jarang mengikuti kampanye dan mendampingi Donald Trump selama masa kampanye.

“Aku punya banyak urusan dan aku sudah cukup sibuk,” jelas Melania saat wawancara dengan Harper’s Bazaar.

“Aku tidak punya nanny, tetapi aku dibantu oleh koki pribadi dan satu orang asisten. Hanya itu. Sisanya, aku melakukan semuanya sendiri. Aku ingin menikmati setiap waktu kebersamaan dengan putraku,” urainya.

Melania menambahkan bahwa dia ingin penuh terlibat pada tumbuh kembang Barron, meskipun dia punya pilihan untuk memiliki sejumlah bantuan, tetapi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri.

“Setiap waktu bersama anak itu sangat penting, walaupun hanya duduk berdua di mobil dan tidak membicarakan apa pun,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa setiap hari dia selalu mengantarkan dan menjemput Barron di sekolah.

Sejumlah kegiatan dan aktivitas akademis Barron, kata Melania, sangat padat sehingga sebagai seorang ibu dia ingin memberikan pendampingan secara maksimal.