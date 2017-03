Rupiah Pagi Melemah Tipis Dibanding Penutupan Kemarin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rupiah pada Kamis pagi (30/3/2017) melemah tipis atas penguatan dolar AS.

Di pasar spot, pairing USD/IDR di posisi 13.317.

Kemarin, nilai tukar sedolar masih Rp 13.314.

Sedangkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di Bank Indonesia memperlihatkan penguatan ke level Rp 13.316 per dolar AS, setelah kemarin Rp 13.323 per dolar AS.

Dollar AS masih dalam tren penguatan. Dolar Index Spot pagi ini berada di level 100,1, menguat terhadap enam mata uang utama dunia.

Analis Central Capital Futures Wahyu Tri Wibowo memperkirakan rupiah hari ini bergerak dalam rentang Rp 13.327 - Rp 13.330 per dolar AS.

Menurut dia, rupiah akan bergerak stabil sampai data inflasi dirilis Senin pekan depan. (*)