Akhirnya, Trump Bakal Bertemu Presiden China, Ini yang Bakal Dibahas

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping.

Pertemuan kedua kepala negara tersebut akan dilakukan pada 6 dan 7 April 2017 mendatang di resor Mar-a-Lago milik Trump di negara bagian Florida.

Kantor berita Xinhua mengabarkan rencana pertemuan antara Trump dan Xi tersebut. Mengutip Bloomberg, Jumat (31/3/2017), pertemuan ini akan menjadi yang pertama kali bagi kedua kepala negara sejak Trump dilantik pada Januari 2017 lalu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer sebelumnya menyatakan bahwa tujuan pertemuan itu akan meredakan ketegangan terkait Korea Utara.

Pertemuan tersebut juga kabarnya terkait peluncuran tahap pertama sistem anti misil Terminal High Altitude Area Defense oleh Angkatan Darat AS di Korea Selatan.

Menjabat sebagai presiden AS, Trump banyak mengeluh soal China, termasuk di antaranya defisit perdagangan AS dengan China, tuduhan manipulasi nilai tukar, dan kekhawatiran mengenai ekspansi militer China untuk melindungi klaim teritorialnya di area sengketa maritim.

Namun, kondisi itu mereda setelah Trump sepakat menghormati kebijakan Satu China. Kebijakan Satu China adalah kebijakan pengakuan hanya pada satu pemerintahan China, yakni Republik Rakyat China.

Dengan demikian, AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. The New York Times mengabarkan, Departemen Luar Negeri China telah mengonfirmasi kabar kunjungan Xi ke AS.

Lu Kang, juru bicara Deplu China menjelaskan, Xi akan bertolak ke AS setelah mengunjungi Finlandia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex W Tillerson telah lebih dahulu melakukan kunjungan kenegaraan ke China. Tillerson bertemu dengan Xi pada 19 Maret 2017 lalu.