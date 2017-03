Dialog Intelektual Mahasiswa ULM Fokuskan Tema Supremasi Hukum di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dialog intelektual mahasiswa dilaksanakan di shuffah masjid Baitul Hikmah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Jumat (31/3/2017) pagi.

Pembicaraan kali inj bertajuk Supremasi Hukum di Indonesia.

Narasumber kali ini adalah Ketua Bem Fakultas Hukum ULM, Muhammad Reza Hikmatullah, Ketua Bem FISIP Muhammad Ikhsan Nugraha dan Ketua LDK Angkatan Muda Masjid Baitul Hikmah (AMBH) Ahmad Anwar.

"Sistem hukum di Indonesia saat ini sudah mulai membaik dan saat ini pihak-pihak terkait terus mengevaluasi setiap hal tersebut. Berusaha melakukan yang terbaik dari sebelumnya," kata Muhammad Reza Hikmatullah.

Menurutnya, kedinamisan sistem hukum tersebut lah yang membuat beberapa oknum memanfaatkan hal-hal yang tidak patut di contoh.

Saat ini permasalahan hukum sudah memenuhi prosedur-prosedur yang diatur.

Hal tersebut sudah dilalui secara bersama-sama tetapi kadang bequality be for the Law "atau persamaan keadilan di depan hukum atau setiap masyarakat memiliki persamaan di depan hukum" yang kadang masih kurang dalam menjalankan keadilan. (BANJARMASINPOST.CO.ID/Muhammad Fajeri Haika)