Empat Sektor Melemah Jeda Siang, IHSG Ditutup Turun Tipis

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bervariasi pada sesi pertama perdagangan saham Jumat (31/3/2017). IHSG ditutup turun tipis 3,36 poin atau turun 0,06 persen ke level 5.589,58 pada jeda siang perdagangan saham pukul 11.30 WIB.

Sebanyak empat sektor ditutup melemah sementara enam sektor lainnya menguat tipis.

Dari data RTI, sebanyak 164 saham ditutup menguat, 130 saham ditutup turun dan 90 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi beli investor asing membuat IHSG bergerak bervariasi. Tercatat aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 84,4 miliar. Sementara aksi beli bersih investor asing pada pasar reguler mencapai Rp 34,4 miliar.

Saham-saham yang diminati investor asing yakni TLKM, SULI, BBCA, PTBA dan UNTR.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 11 poin ke level 13.327 per dollar AS. Pada perdagangan saham Kamis, rupiah ditutup di level 13.316 per dollar AS. (KOMPAS.com)