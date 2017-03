Ramai Kasus Video Mesum, Aron Ashab Juga Diancam Warga Banjar Karena Postingan Pasar Terapung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Youtuber yang juga penyanyi, Aron Ashab kini jadi sorotan netizen usai melakukan aksi mesum secara live di instagram.

Foto mesumnya beredar hingga berakhir pada sindiran pedas netizen yang menyerbu akun instagram miliknya.

Ternyata Aron juga mendapatkan cibiran dari warga Kalsel. Bukan terkait dengan rekaman aksi mesumnya.

Tapi terkait kunjungannya ke pasar terapung beberapa waktu lalu. Dalam caption fotonya, ia menuliskan harus naik perahu pukul 06.00 pagi.

Dengan waktu perjalanan selama 1 jam, ia mengalami mabuk laut dan berujung kecewa, karena hanya menemukan pedagang buah-buahan.

"When you are sok ide as fuck jam 6 pagi naik kapal sejam sampe mabok laut ke pasar terapung dan ujungnya jualannya buah semua which you gasuka and you end up beli gorengan #worthit".

Postingan foto ketika sedang berada di atas jukung (perahu) bersama dengan pedagang pasar terapung inipun menjadi sasaran kemarahan urang Banjar, hingga warga Dayak.

Akun salimahimah555 menuliskan, "Ae pina manantang lwn urang dayak caption ny tuh..kita ulah haja urang kyni kd tahu diakal".

Sementara akun anisasyihab_ berkomentar, "Awas nyawa ke banjar lagi.Bejajak kesini lagi kiamat hbs dsr biadab nih".

Akun rifanims menuliskan, "Pikirin tu indahnya tradisi, budaya sama kesederhanaan. Jangan mikir perut dan nafsu. Ya kl ke pasar terapung ketemu burger dan sejenisnya ngapain jauh2 ke sana. Wkwwk... Suatu saat Lo bakal faham bro."

Hal serupa dituliskan akun putrizaharr, "Nyawa nih kena kd usah lg dah kebanjar".

Pantauan BPost Online, Aron Ashab datang ke Banjarmasin empat minggu lalu. Total lima postingan di akun instagram miliknya yang memperlihatkan ketika sedang manggung di Banjarmasin.

Awalnya, postingan sanjungan ditujukan pada Aron usai aksi manggungnya di Banjarmasin. Bahkan salah satu komentar ia posting di akun instagram miliknya. Namun kemudian komentar berubah usai postingan di atas jukung di pasar terapung.