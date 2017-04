Ada Paket Makan Sepuasnya di Golden Tulip Galaxy Tiap Malam Minggu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Buat yang ingin waktu Weekend kalian lebih seru bersama keluarga, teman, sahabat atau pasangan, cobalah datang ke Golden Tulip Galaxy Hotel.

Di hotel yang berada di Jalan Ahmad Yani Km 2 Banjarmasin ini akan ada banyak konsep makan "all you can eat!".

Public Relations, Golden Tulip Galaxy, Aldo menerangkan, di acara ini ada Angkringan Festival hanya Rp. 60.000 Nett per orang (All you can eat!).

"Ini digelar Setiap Kamis Malam di lantai 3, Area Kolam Renang," katanya.

Lalu, ada BBQ Nite yang hanya Rp 125.000++/org (all you can eat!) digelar setiap Jumat malam di lantai 3, area Kolam Renang.

Juga ada Mongolian BBQ Nite hanya Rp 125.000++/org (all you can eat!) yang dilaksanakan setiap Sabtu malam di lantai 3, area Kolam Renang.

Selain itu, pengunjung juga akan dihibur dengan live music serta wifi yang berkecepatan tinggi.

"Tunggu apalagi rencanakan Weekend kalian sekarang, karena semua promo hanya berlaku dibulan April 2017. Info & Reservation : 0511 327 7777 atau info@goldentulipgalaxy.com. International Standards, Local Flavours," kata Aldo.