Hanya Jadi Runner Up 2 Putri Indonesia 2017, Host 'Katakan Putus' Ini Banjir Dukungan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok runner up Putri Indonesia 2017, Karina Nadila memang tak berhak melaju ke ajang Miss Universe 2017.

Meski begitu, ketenarannya tetap terlihat dari banyaknya dukungan untuk finalis NTT ini.

Bahkan banyak netizen yang mengungkapkan sosok host 'Katakan Putus' ini lebih layak untuk mendapatkan mahkota Putri Indonesia 2017.

selempang Putri Indonesia (instagram)

"NTT, these are for youuu !!! Ur first borobudur crown", tulis caption Karina di akun instagram yang memperlihatkan foto mahkota dan selempang Putri Indonesia.

Meski baru beberapa jam diposting, Karina mendapatkan ribuan komentar yang menyatakan dukungannya bagi Karina.

Akun dhiiensudjanaa_ menulisikan, "Selamat yah cantik... Sudah memberikan yg terbaik kok, udah berusaha, meskipun RU 2 tapi udah berprestasi... Selamat bertugas yah bersama Kevin dan bunga... Moga selalu dimudahkan dan kelak bisa membawa mahkota lg di ajang MS".

Sementara akun dewiarkian2 berkomentar, "Kk hebat..kagum sama kk.. sy idola kk sejak kk main sinetron sekitar hampir 6 tahun lalu dan ka jd host katakan putus apalagi membawa nama NTT.. luar biasa kk..doa sy beserta kk.. Tuhan berkati..".

Lain lagi dengan akun tzlarfn yang menuliskan Karina tetap pantas menjadi pemenang atau runner up satu.

"Harusnya kak Nina jadi pemenang atau runner up 1, tapi gara-gara insiden yang cukup memalukan semalam akhirnya bikin kak Nina malah jadi runner up 2. But nevermind, i'm proud of u because not easy to be the best 3 u had given the best for Indonesia, espicially for NTT. Keep spirit, and gd luck for next Miss Supranational Indonesia 2017. I'M PROUD OF U!!!!! ".

Karina Nadila yang menjadi runner up dua di ajang Putri Indonesia 2017 mendapatkan gelar Miss Supranational Indonesia.

Dalam pengumuman awal di ajang Putri Indonesia tersebut, tiga finalis yakni Kevin Liliana dari Jawa Barat, Karina Nadila‎ dari Nusa Tengara Timur dan Bunga Jelitha Ibrani dari DKI Jakarta V memperebutkan mahkota Putri Indonesia 2017, Bunga Jelitha Ibrani bahkan sempat disebut sebagai juara tiga ajang tahunan tersebut.