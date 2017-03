Kronologi Salah Sebut Pemenang Puteri Indonesia 2017 yang Dibacakan Choky Sitohang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adanya insiden di ajang Pemilihan Puteri Indonesia 2017 ketika host acara salah sebut pemenang kontes kecantikan tersebut mengundang reaksi netizen.

Selain akun televisi swasta, Indosiar yang menjadi sasaran sindiran netizen, akun instagram Puteri Indoneia, @officialputriindonesia juga jadi sasaran.

Ribuan komentar memenuhi postingan dari akun resmi Pemilihan Puteri Indonesia 2017 ini, salah satunya mengenai amplop pemenang.

Seperti diketahui, amplop yang dipegang Choky Sitohang tiba-tiba berubah, seiring dengan permintaan maaf Choky tentang kesalahan pengumuman pemenang.

Amplop yang sudah dipegang Choky Sitohang pun akhirnya digantikan. Momen inilah yang jadi sorotan netizen, ketika amplop pemenang digantikan dengan secarik kertas.

Seperti dituliskan akun kireiviolleta, "Dari semalem greget bgt pengen komen...sya msh ga ngerti,qo keputusan juri bisa d anulir ya? Padahal jelas2 sudah d tulis pake amplop,

terus amplopnya d segel..ini tuh sebenernya ada apa ya? Sampe sekarang sya masih ga paham".

Hal serupa dituliskan akun josephbrightson,"Btw @officialputeriindonesia kok gak ada yg apresiasi menyampaikan terimakasih.. at least say hello kpd Mr.

Nawat yang nemenin Ariska ya..ckckckck..beliau orang yg sangat penting & terhormat lhoh.. beri apresiasi dikit kek .. trus.. crowning di stage napa..

& knapa sampe ada kertas coretan gara" salah amplop begitu.. ckckckck..itu jawaban Karina di Top 3 juga uda jelas jawaban pemenang karena jelas tegas tepat sasaran."

AKun josephbrightson kembali menuliskan komentar, "@sitha_ malu maluin naikin rating pake drama yg caranya juga memalukan. Diganti sama kertas sampah."

Lagian jawaban @karinadila8921 uda jelas tegas mendasar & tepat sasaran bisa"nya gak menank.

Yang paling mrmalukan adalah Mr Nawat yg punya MGI bisa gak disapa & diapresiasi sama sekali.

Padahal Ariska uda dimenangin & ditemani."

Hal serupa dituliskan akun tirtawayan12, "Amplop pemenang itu pilihan keselurhan dewan juri, dan kertas nya pilihan bapak yang punya acar,

atau presenter yang salah baca, tetapi kalau salah baca, kenapa diganti kertas, bukan amplop yang di benarkan....???? #salahketik #pengamatan".

Lain ladi dengan akun cepooz yang mencermati raut muka juri. "Yg bikin aneh itu justru raut2 muka juri2 yg lain kayak kecewa pas kertasnya diganti, Anin juga kecewa".

Dalam pengumuman awal di ajang Puteri Indonesia tersebut, tiga finalis yakni Kevin Liliana dari Jawa Barat, Karina Nadila‎ Niab dari Nusa Tengara Timur dan

Bunga Jelitha Ibrani dari DKI Jakarta V memperebutkan mahkota Puteri Indonesia 2017, Bunga Jelitha Ibrani bahkan sempat disebut sebagai juara tiga ajang tahunan tersebut.

Namun seiring dengan permintaan maaf dari dua host yang memandu acara, ketiga finalis kembali ke tempat masing-masing.

Amplop yang berisikan pemenang Puteri Indonesia 2017 pun akhirnya ditukar dengan tulisan secarik kertas.

Hingga akhirnya diumumkan kembali pemenang dari Puteri Indonesia 2017 adalah perwakilan DKI Jakarta V, Bunga Jelitha Ibrani. (*)