Restoran Hotel Pesona Banjarmasin Sajikan Menu Perpaduan Citarasa Thailand-Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulan ini ada menu spesial di Hotel Pesona yang beralamat di Jalan Brigjen H Hasan Basri nomor 32A, Banjarmasin. Hidangan spesialnya hanya dua dan semuanya berbahan daging patin.



Patin merupakan ikan yang sudah sangat akrab di lidah orang Banjar. Banyak hidangan berbahan daging patin dijual di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Terinspirasi dari hal itu, manajemen Hotel Pesona mencoba menyajikan kuliner berbahan patin namun disajikan berbeda di restorannya, Bamboo Cafe yang terletak di lantai dua hotel tersebut.

Perbedaannya ada pada sajiannya yang dipadu dengan kuliner khas daerah lain. Misalnya, Sup Patin Asam Pedas. Sup ini sebenarnya merupakan Sup Tom Yam khas Thailand, namun ikannya patin. Biasanya Tom Yam berisi seafood.

“Ini merupakan kuliner kolaborasi Thailand dan Indonesia. Sup rasa Tom Yam namun menggunakan bahan lokal yakni Ikan Patin,” ucap Senior Cook Hotel Pesona, Rahmadani, kepada BPost, Sabtu (01/04/2017).

Rasa asam, gurih dan pedas terasa saat menyantap kuliner ini. Tom yam identik dengan rasa pedas. Maka tak heran jika sup ini pun pedas dan mengandung cabai rawit dan cabai besar. Dalam seporsi, lomboknya lima biji yang dipotong kecil-kecil.



Rasa pedasnya berpadu dengan asam berasal dari perasan jeruk nipis. Makin segar rasanya karena sup ini diberi daun kemangi dan irisan tomat.



Makin sip jika disantap dengan seporsi nasi panas lengkap dengan lalapan. Semuanya berpadu dengan daging patinnya yang lembut, membuat rasanya kian sedap. Kuahnya diberi penyedap rasa berupa gula, garam dan sedikit lada. Tamu bisa juga meminta ditambahkan penyedap rasa berbahan Monosodium Glutamat (MSG) jika mau.



“Originalnya sup ini tanpa MSG, tapi tamu bisa meminta ditambahkan MSG jika mau. Bahan kuahnya memakai pasta Tom Yam yang banyak dijual di pasar. Tulang Ikan Patinnaya lebih dulu dibuang agar lebih mudah dan kian nikmat saat disantap,” tambahnya.

Selengkapnya simak di Banjarmasin Post edisi Minggu (02/04/2017).

(yayu fathilal)