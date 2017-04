Beauty and The Beast Tak Bertahan Lama dan Tersisih oleh Film Ini

Beauty and the Beast

BANJARMASINPOST.CO.ID, LOS ANGELES - Komedi animasi "Boss Baby" menjadi film terlaris akhir pekan yang baru lewat lalu dengan meraup 49 juta dollar AS dari 3.773 bioskop sehingga menyisihkan "Beauty and the Beast" yang sudah memuncaki box office sejak debutnya tiga pekan lalu.

"Beauty and the Beast" sendiri mendapatkan tambahan 48 juta dollar AS untuk total 395,5 juta dollar AS yang sudah diraihnya di pasar domestik.

Rilis baru lainnya, film produksi Paramount berjudul "Ghost in the Shell", hanya meraup 19 juta dollar AS.

"Boss Baby" mengisahkan bayi-bayi dan anak anjing. Para pengisi suaranya adalah aktor Alec Baldwin, Tobey Maguire, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, dan Lisa Kudrow.

DreamWorks Animation memproduksi film ini dengan anggaran 100 juta dollar AS. "Boss Baby" semula diproyeksikan meraup 30 juta dollar AS pada debutnya.

"Film ini berhasil karena konsepnya yang besar dan menampilkan Alec Baldwin yang suaranya sudah sangat dikenal," kata Chris Aronson, kepala distribusi domestika Fox yang mendistribusikan film ini.

Sementara itu "Ghost in the Shell" diadaptasi dari manga Jepang terkenal yang menceritakan pejuang siber yang dimainkan Scarlett Johansson yang harus menaklukkan seorang hacker teroris. Film fiksi ilmiah ini sudah mengeduk 40,1 juta dollar AS dari 50 negara.

Sementara itu "Power Rangers" dan "Kong: Skull Island" masuk lima besar dengan masing-masing menangguk pemasukan 14,5 dan 8,8 juta dollar AS selama akhir pekan lalu itu.

Power Rangers sendiri total sudah meraup 65,1 juta dollar dari dua pekan pemutarannya, sedangkan King Kong mengeduk 147,8 juta dollar AS selama empat pekan bercokol di bioskop-bioskop.

Lain halnya dengan "The Zookeeper's Wife" yang dibuka dengan menghasilkan pemasukan 3,3 juta dollar AS dari 541 lokasi. Jessica Chastain membintangi film ini sebagai perempuan Warsawa pada Perang Dunia Kedua yang berusaha menyelamatkan warga Yahudi dari Holocaust, demikian Reuters.