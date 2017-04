Makanan Sehat Ini Menurut Ahli Gizi Hanya Buang Uang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anda pasti sudah tahu bahwa bagel, soda, permen dan keripik kentang bukan termasuk makanan yang disarankan oleh ahli gizi. Tapi, ada beberapa makanan lain yang juga tidak direkomendasikan.

Anda mungkin akan terkejut karena makanan-makanan tersebut, oleh banyak orang, dianggap sebagai makanan sehat.

Yogurt dengan perasa tambahan

Yogurt merupakan sumber kalsium dan protein. Tetapi, Isadora Baum, konsultan kesehatan dan pendiri Live for You Now Coaching bilang, lebih baik jika Anda memilih yogurt polos. Jika ingin menambah rasa manis, gunakan buah dan madu.

Beberapa jenis yogurt dengan perasa tambahan, mengandung gula sama besarnya dengan permen. Hemat uang Anda dengan membeli yogurt Yunani atau yogurt biasa yang polos.

Keripik sayuran

Label "sayuran" mungkin akan menggoda mereka yang bertekad hidup sehat. Tapi, coba periksa bahan-bahan di kemasan, biasanya keripik (jenis atau rasa apapun) mengandung tepung seperti tepung kentang, tepung jagung, dan tepung kedelai, kata Cynthia Sass, RD, ahli gizi dan penulis buku Slim Down Now.

Artinya, satu porsi keripik sayuran memilik kalori hampir sama banyak dengan keripik kentang.

Salad dressing

Salad dressing adalah minyak yang diproses, ditambah gula dan pewarna buatan, kata Megan Roosevelt, RD, pendiri dan pembawa acara The Healthy Grocery Girl Cooking Show.