Ray White Central Banjarmasin Pasarkan 9 Unit Rumah Kost

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi yang mau investasi rumah kost atau rukost inilah saat yang tepat. Ray White Central Banjarmasin di Jalan A Yani Km 2,5 No 14 Banjarmasin saat ini memasarkan produk dari HRS Development yakni rukost level 9 Gatot dengan harga Rp 888 juta.

Rukost yang ditawarkan ini berlokasi di Jalan Kemiri Gatot Subroto, atau 500 meter dari Jalan Raya Gatot Subroto dan 800 meter dari Jalan Raya A Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin.

Prinsiple Ray White Central Banjarmasin, Herris Salim Senin (3/4/17), menyatakan lokasi rukost ini dipilih yang berlokasi strategis.

"Target kita adalah karyawan yang mampu membayar sewa lebih. Ukuran kamar kost pun lebih dan standar hotel bintang dua, yakni 3 x 5 meter dan ada kamar mandi di dalam," ucapnya.

Herris berharap dengan diluncurkannya rumah kost ini maka bisa menaikkan pasar properti yang kurang baik akhir-akhir ini. Jika orang ingin beriventasi, namun incomenya tidak sesuai dengan nilai investasi, maka orang juga menjadi malas juga.

"Rukost ini merupakan salah satu investasi dengan penghasilan tertinggi di Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, jika tercapai pendapatan sewa Rp 2,5 juta per bulan setiap kamar, maka pemiliknya akan balik modal dalam 3 tahun 7 bulan. Untuk return of invesment (ROI) atau balik modal dari rukost ini mencapai 33 persen per tahun.

"Sekarang kita bandingkan, membeli ruko di pinggir jalan Rp 2 miliar, kita sewakan Rp200 juta per tahun belum tentu laku. Mungkin lakunya di angka Rp 120 juta per tahum. Jika harga ruko Rp 4 miliar saja, Rp120 juta itu cuma ROI nya cuma 3 persen per tahun. Jadi nilai rukost ini nilainya Rp11 kali lipat dari investasi umum lainnya," kata Herris.

Lokasi rukost ini, sambungnya, strategis di kawasan Gatot Subroto, daerah favorit untuk orang- orang perbankan. Pegawai bank sangat suka tinggal di kawasan Gatot Subroto karena ada tengah- tengah Jalan Yani.

"Untuk parkir, ada bisa memuat 28 unit mobil dan tidak menumpuk serta tak menghalangi lainnya. Kita membuat rukost hanya 9 unit dan sekarang sudah terjual lebih dari 60 persen," tegas Herris.

Investasi seperti ini, sambungnya, sedang booming di kota-kota besar di Jakarta dan Bandung. Dan harga di kota-kota besar itu sudah rukost ini sudah mencapai Rp2 miliar lebih. Di Banjarmasin, rukost masih di bawah Rp 1 miliar.

"Jika IMB sudah selesai, bulan depan sudah kita bangun dan serah terimanya itu setelah satu tahun pembangunan," kata Herris. (*)